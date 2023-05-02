Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк оценил крупную победу сборной «Россия 25» над Беларусью

Владислав Третьяк оценил крупную победу сборной «Россия 25» над Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал крупную победу сборной «России 25» над сборной Беларуси (4:0).

«Открытие Большого Тура «России 25» получилось по-настоящему праздничным. И с точки зрения игры — наша команда одержала очень яркую, зрелищную победу. И с точки зрения атмосферы на арене. Хорошо, что мы стартовали в Челябинске. Это один из самых хоккейных городов России, где очень любят наш вид спорта и много делают для его развития.

Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи. Огромное спасибо партнёрам ФХР — «Газпрому» и лично Алексею Миллеру, «Норникелю» и лично Владимиру Потанину, «Лиге Ставок» и лично Юрию Красовскому. Все они — в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей.

Я смотрел матч вместе с губернатором Челябинской области. Поблагодарил Алексея Текслера за заботу о нашем виде спорта, за поддержку, которую власти региона оказывают всей хоккейной вертикали. ФХР с удовольствием привезла сборную в Челябинск и готова делать это и в будущем. Уральцы — большие молодцы.

Молодцами выглядели и наши хоккеисты. Я всегда отдельно радуюсь за вратарей, особенно когда они выдают уверенный сухой матч. Исаев показал надёжную игру, в первом периоде при счёте 0:0 сделал несколько важных спасений. Всю команду можно похвалить за самоотдачу, за энергию, с которой они провели этот матч. В мае сезон обычно уже заканчивается, но ребята играли азартно, зрелищно, с хорошей спортивной агрессией. Показательно, что хоккей в исполнении «России 25» очень понравился зрителям, во дворце кипели эмоции, всё было очень ярко. ФХР стремится к тому, чтобы каждый международный матч становился праздником для русского зрителя. В первой встрече «Большого тура» нам это удалось», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.

Материалы по теме
«Мы — визитная карточка хоккея». Ротенберг — об играх сборной «России 25»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023