Владислав Третьяк оценил крупную победу сборной «Россия 25» над Беларусью

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал крупную победу сборной «России 25» над сборной Беларуси (4:0).

«Открытие Большого Тура «России 25» получилось по-настоящему праздничным. И с точки зрения игры — наша команда одержала очень яркую, зрелищную победу. И с точки зрения атмосферы на арене. Хорошо, что мы стартовали в Челябинске. Это один из самых хоккейных городов России, где очень любят наш вид спорта и много делают для его развития.

Хотел бы поблагодарить за сотрудничество белорусскую федерацию. Очень важно, что две команды могут соревноваться и проводить международные матчи. Огромное спасибо партнёрам ФХР — «Газпрому» и лично Алексею Миллеру, «Норникелю» и лично Владимиру Потанину, «Лиге Ставок» и лично Юрию Красовскому. Все они — в одной семье с нами, помогают развивать отечественный хоккей.

Я смотрел матч вместе с губернатором Челябинской области. Поблагодарил Алексея Текслера за заботу о нашем виде спорта, за поддержку, которую власти региона оказывают всей хоккейной вертикали. ФХР с удовольствием привезла сборную в Челябинск и готова делать это и в будущем. Уральцы — большие молодцы.

Молодцами выглядели и наши хоккеисты. Я всегда отдельно радуюсь за вратарей, особенно когда они выдают уверенный сухой матч. Исаев показал надёжную игру, в первом периоде при счёте 0:0 сделал несколько важных спасений. Всю команду можно похвалить за самоотдачу, за энергию, с которой они провели этот матч. В мае сезон обычно уже заканчивается, но ребята играли азартно, зрелищно, с хорошей спортивной агрессией. Показательно, что хоккей в исполнении «России 25» очень понравился зрителям, во дворце кипели эмоции, всё было очень ярко. ФХР стремится к тому, чтобы каждый международный матч становился праздником для русского зрителя. В первой встрече «Большого тура» нам это удалось», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.