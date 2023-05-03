Экс-вратарь «Спартака»: Фёдоров перерос КХЛ, его может взять любой клуб НХЛ

Хоккейный агент и бывший голкипер «Спартака» Геннадий Ушаков считает, что у главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова есть все шансы трудоустроиться в НХЛ.

«Достижения главного тренера Сергея Фёдорова говорят о многом. Но мы ещё не знаем многих нюансов за пределами тренерского мостика. Все обращали внимание на секундомер, браслет на руке, ещё какие-то мелочи. Представляете, сколько ещё нюансов и секретов в работе менеджера и тренировочном процессе. Поэтому ЦСКА — чемпион!

Фёдоров перерос Континентальную хоккейную лигу. У него отличное понимание хоккея, он великолепно знает язык, его может взять любой клуб НХЛ. А может он и в «Детройт» хочет вернуться», — цитирует Ушакова Legalbet.

Фёдоров второй год подряд привёл ЦСКА к Кубку Гагарина. Специалист не проиграл ни одной серии плей-офф в качестве главного тренера. Фёдоров провёл 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз» и трижды с клубом становился обладателем Кубка Стэнли.