Экс-вратарь «Спартака»: Фёдоров перерос КХЛ, его может взять любой клуб НХЛ

Хоккейный агент и бывший голкипер «Спартака» Геннадий Ушаков считает, что у главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова есть все шансы трудоустроиться в НХЛ.
«Достижения главного тренера Сергея Фёдорова говорят о многом. Но мы ещё не знаем многих нюансов за пределами тренерского мостика. Все обращали внимание на секундомер, браслет на руке, ещё какие-то мелочи. Представляете, сколько ещё нюансов и секретов в работе менеджера и тренировочном процессе. Поэтому ЦСКА — чемпион!
Фёдоров перерос Континентальную хоккейную лигу. У него отличное понимание хоккея, он великолепно знает язык, его может взять любой клуб НХЛ. А может он и в «Детройт» хочет вернуться», — цитирует Ушакова Legalbet.
Фёдоров второй год подряд привёл ЦСКА к Кубку Гагарина. Специалист не проиграл ни одной серии плей-офф в качестве главного тренера. Фёдоров провёл 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз» и трижды с клубом становился обладателем Кубка Стэнли.
- 3 мая 2023
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