Неучев: если через три года не попаду в НХЛ, то это уже ко мне вопросы будут

Бывший нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев выразил мнение, что ему вряд ли удастся сходу закрепиться в НХЛ. Форвард накануне подписал трёхлетний контракт новичка с «Баффало Сэйбрз».

«Попасть в НХЛ сходу будет сложно, насколько долго я готов терпеть и пробиваться в эту лигу? Да, я понимаю, что к НХЛ я не готов. Ничего страшного в том, что я поиграю год-два в АХЛ. А если я через три года не попаду в НХЛ, то это уже ко мне вопросы будут — что что-то со мной не так, — сказал Неучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард сыграл за клуб из Екатеринбурга 57 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Неучев провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.