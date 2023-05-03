Неучев: если через три года не попаду в НХЛ, то это уже ко мне вопросы будут

Бывший нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев выразил мнение, что ему вряд ли удастся сходу закрепиться в НХЛ. Форвард накануне подписал трёхлетний контракт новичка с «Баффало Сэйбрз».
«Попасть в НХЛ сходу будет сложно, насколько долго я готов терпеть и пробиваться в эту лигу? Да, я понимаю, что к НХЛ я не готов. Ничего страшного в том, что я поиграю год-два в АХЛ. А если я через три года не попаду в НХЛ, то это уже ко мне вопросы будут — что что-то со мной не так, — сказал Неучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард сыграл за клуб из Екатеринбурга 57 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Неучев провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.
- 3 мая 2023
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