Экс-форвард «Автомобилиста» Неучев объяснил, почему решил уехать в Америку

Бывший нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев объяснил своё решение продолжить карьеру в Северной Америке. Форвард накануне подписал трёхлетний контракт новичка с «Баффало Сэйбрз».

«Решение об отъезде — спонтанное или запланированное? В принципе я планировал, я думал об этом. Я просто знаю, чего хочу от себя и от хоккея. Я думаю, там мне дадут больше развития.

Что не устроило в «Автомобилисте»? На самом деле в «Автомобилисте» меня всё устраивало. Мне доверяли, давали играть. Но надо двигаться дальше, я не хочу оставаться в зоне комфорта. Это главная причина, по которой я еду туда. Пытались ли в «Автомобилисте» отговорить меня? Мне предложили остаться — я сказал, что, скорее всего, поеду. Мне сказали: «Хорошо, удачи тебе. Если что, ждём обратно».

Связывались ли со мной представители «Баффало» во время сезона? После драфта сразу же мы были на связи с ними. Мне помогали их тренеры по физподготовке и по развитию — что-то советовали, что-то говорили, как и что правильнее делать. Я прислушивался. Когда поеду в США? Даты я ещё не знаю, не могу привести конкретику», — сказал Неучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард сыграл за клуб из Екатеринбурга 57 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Неучев провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.