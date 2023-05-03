«Спартак» заключил контракт с словацким защитником Чайковски

Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил контракт с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с защитником заключён сроком на два года.
В прошлом сезоне 30-летний Чайковски провёл за «Сибирь» 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 18 (8+10) очков при показателе полезности «+9».
Всего в КХЛ на счету словацкого защитника – 143 (50+93) очка в 333 играх за «Сибирь», московское «Динамо» и «Автомобилист». В составе сборной Словакии Чайковски сыграл на двух Олимпиадах и трёх чемпионатах мира – в 2022 году Михал стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, вместе с вратарём «Спартака» Патриком Рибаром.
Напомним, «Спартак» в регулярном сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 68 сыгранных матчей.
- 3 мая 2023
-
15:25
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:35
-
12:25
-
12:20
-
12:04
-
11:55
-
11:53
-
11:45
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:19
-
11:18
-
11:06
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50