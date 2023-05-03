Вайсфельд: полные трибуны в Челябинске подтверждают целесообразность матчей сборной

Известный хоккейный функционер, телекомментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги первых двух матчей между сборными «Россия 25» и Беларуси (4:0, 6:2), состоявшихся в Челябинске.
«Уверенную победу россиян во втором матче вполне можно было предположить. Уровень мастерства, конечно, выше у россиян, и в связи с этим за счёт больших физических усилий в первой игре белорусам удавалось сдерживать сборную России. Во второй — это было сделать значительно сложнее — и моментов было значительно больше создано у ворот соперника. Сборная России, конечно, сильнее. Но я думаю, что и для молодых ребят из сборной Беларуси это очень полезные игры и, в конце концов, новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Квартальновым поближе познакомится с игроками. Так что эти игры приносят пользу обеим командам.
Хотелось бы ещё отметить достаточно большой зрительский интерес к играм – полные трибуны подтверждают целесообразность этих игр. Болельщики с огромным интересом следят за выступлением сборной России не только на любых турнирах, но и в том числе за товарищескими матчами», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
- 3 мая 2023
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