Леон Драйзайтль оформил покер в первом матче серии с «Вегасом»
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Завершился первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Немецкий форвард гостей Леон Драйзайтль забил все четыре гола своей команды. Таким образом, он оформил покер.
Вчера в НХЛ покер оформил и форвард «Даллас Старз» Джо Павелски.
На пятой минуте игры российской нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче второго раунда для своей команды и второй гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировал ему Николя Руа. На 43-й минуте Барбашёв оформил дубль.
В составе хозяев также отличились Чандлер Стивенсон, Джек Айкел, Майкл Амадио и Марк Стоун.
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