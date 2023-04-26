Драйзайтль вышел на восьмое место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в пятом матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) отметился заброшенной шайбой и вышел на восьмое место в истории клуба по очкам в плей-офф, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
На счету 27-летнего немецкого форварда стало 69 (24+45) очков, он обошёл Крейга Симпсона. Десятым в списке идёт одноклубник Драйзайтля Коннор Макдэвид с 63 (23+40) результативными баллами. В топ-3 лидеров «Ойлерз» по очкам входят Яри Курри (202), Марк Мессье (215) и Уэйн Гретцки (252).
Напомним, в серии розыгрыша Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» счёт 3-2 в пользу канадского клуба. Следующая встреча состоится на арене «королей» 30 апреля.
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