«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим Лещенко
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Нападающий Вячеслав Лещенко заключил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.
В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал в «Нефтехимике», за который сыграл в 69 матчах и набрал 37 (17+20) очков при показателе полезности «-9».
Всего в КХЛ на счету Лещенко 428 матчей и 167 (82+85) набранных очков при показателе полезности «-36».
Нападающий в КХЛ выступал за такие клубы как «Атлант» (2014–2015), «Спартак» (2015–2020), «Ак Барс» (2019/2020), «Сочи» (2019/2020), «Куньлунь Ред Стар» (2020/2021), «Витязь» (2020–2022), «Нефтехимик» (2021–2023).
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