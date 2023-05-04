Хоккеисты «Автомобилиста» Жукенов и Севостьянов получили оффершит от «Нефтехимика»

Хоккеисты «Автомобилиста» — нападающий Дмитрий Жукенов и защитник Александр Севостьянов, находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, получили контрактные предложения от «Нефтехимика», сообщает пресс-служба КХЛ. Согласно регламенту, теперь екатеринбургский клуб при желании должен повторить предложение «Нефтехимика», чтобы удержать игроков.

В сезоне-2022/2023 26-летний Жукенов сыграл 15 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности хоккеиста составил «+1».

Севостьянов в прошедшем сезоне КХЛ провёл шесть матчей без набранных очков. Показатель полезности 25-летнего игрока обороны составил «-3».