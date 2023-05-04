«Автомобилист» заключил контракт с экс-защитником «Нефтехимика» Воробьёвым
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«Автомобилист» заключил контракт с защитником Кириллом Воробьёвым, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что контракт с игроком обороны заключён сроком на два года.
Воробьёв выступал за «Нефтехимик» с сезона-2020/2021 и за эти годы в нижнекамской команде принял участие в 145 встречах в рамках регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина, записав на свой счёт 21 (9+12) балл. В сезоне-2022/2023 Воробьёв стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат, побив достижение Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.
Всего в КХЛ на счету 28-летнего защитника 362 матча, в которых Воробьёв набрал 45 (14+31) очков с показателем полезности «-2».
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