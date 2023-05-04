«Особое чувство — надеть майку с ромбиком на груди». Кареев — о возвращении в «Спартак»

Голкипер «Спартака» Андрей Кареев поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом. Вратарь является воспитанником школы «Спартака» – с 8 до 17 лет Андрей четырежды становился чемпионом Открытого Первенства Москвы и представлял красно-белых в финалах первенства России.

«Приветствую всех болельщиков «Спартака»! Рад снова стать частью красно-белой семьи и великого клуба! Когда являешься воспитанником «Спартака», это особое чувство — надеть майку главной команды с ромбиком на груди, поэтому с нетерпением жду начала сезона! Скоро увидимся», — цитирует Кареева пресс-служба клуба.

Всего на счету вратаря в КХЛ 49 побед, 11 «сухих» матчей и 92,3% отражённых бросков в 176 играх за новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».