Терещенко: Григоренко абсолютно потерялся в последних четырёх матчах финала КХЛ

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Алексей Терещенко прокомментировал признание форварда ЦСКА Михаила Григоренко самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2023.
«С наградой не согласен. Дело в том, что Миша, несмотря на весь свой талант, очень высокую и стабильную результативность, абсолютно «потерялся» в последних четырёх матчах финальной серии, не набрав ни одного очка!
Обладателя этого приза необходимо выбирать не только исходя из статистики. Данный приз — оценка вклада хоккеиста в игру и в результат команды. Если исходить из этого, то для меня однозначный №1 –лидер и капитан казанцев Александр Радулов. Но приз MVP плей-офф, как правило, отдают хоккеисту чемпионов. На мой взгляд, не меньший, чем Григоренко, вклад в успех столичных армейцев внесли как минимум Рейдеборн, Нестеров и автор решающей шайбы Диц. А кто-то может добавить к этому списку Окулова, Каменева, Плотникова, Слепышева или кого-то ещё на своё усмотрение.
Лига и её руководители сделали свой выбор согласно критериям зрелищности действия игрока и его статистики. Если так, то замечательный снайпер и бомбардир Михаил Григоренко абсолютно заслужил свою награду!», — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».
28-летний Григоренко провёл в розыгрыше Кубка Гагарина 27 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков.
- 4 мая 2023
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