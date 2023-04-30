Григоренко: у ЦСКА присутствует чемпионская ДНК

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги седьмого матча против «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина (3:2). Армейцы победили в серии со счётом 4-3, а форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

«[Ключевой в игре стала] реализация моментов. Сыграли здорово, в третьем периоде выстояли. Договаривались после второго, что не будем отступать. Создали неплохое количество моментов в чужой зоне. Шайба шла в глубину, старались отводить угрозу от своих ворот. Самоотверженно сыграли, по счёту. Сказался опыт. [Отмечу] и гол Дица, и гол Слепышева – он столько энергии придал, когда в первой же смене отыгрываешься с 0:1. Много моментов было.

Здорово, [что я стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина]. Мы уже шутим, что у нас погоня за Зариповым. Выигрывать всегда приятно. Прекрасно находиться в команде, которая каждый год ставит самые высокие задачи. Понятно, что по статистическим данным я стал лучшим бомбардиром. Но много кто из ребят мог получить приз самого ценного игрока плей-офф. Так получилось, что удачно шайба отскакивала, я набирал очки на разных стадиях. Но многие ребята здорово сыграли. Можно выделить любого, кто в определённый момент помог команде. В такой сильной команде, где много лидеров, где много ребят, которые в нужный момент себя проявляют, трудно выделить одного игрока. Тут чисто символически получилось, что мне дали приз.

[Чемпионская ДНК у команды] реально присутствует. Помню, когда я был молодой парень, когда попадаешь в команду, у которой нет побед, которая не попадает в плей-офф – даже не у кого учиться. Пытаешься зацепиться за шанс, борешься за контракт. Но самое главное в жизни спортсмена, это победа. Для наших молодых ребят здорово, что они могут расти и двигаться дальше за счёт побед и победного опыта», — приводит слова Григоренко «Metaratings».

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.