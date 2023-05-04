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Финляндия в овертайме победила Чехию в первом матче «Чешских игр» Еврохоккейтура

Финляндия в овертайме победила Чехию в первом матче «Чешских игр» Еврохоккейтура
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В Чехии на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» (Брно) завершился матч в рамках «Чешских игр» Еврохоккейтура. Сборная Чехии принимала на своём льду сборную Финляндии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

На 18-й минуте первого периода Харри Песонен с передачи Каспери Капанена открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода Рональд Кнот с передачи Доминика Кубалика восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Роман Червенка с передачи Доминика Кубалика вывел чехов вперёд. За 13 секунд до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Микаэль Руохомаа.

В дополнительное время победу сборной Финляндии принёс бросок Харри Песонен.

Еврохоккейтур. Чешские игры
04 мая 2023, четверг. 19:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чехия
1:0 Песонен (Капанен) – 17:58 (5x5)   1:1 Кнот (Кубалик) – 48:24 (5x5)   1:2 Червенка (Кубалик) – 55:21 (5x5)   2:2 Руохомаа – 59:37 (5x5)   3:2 Песонен (Мяяття) – 62:12 (5x5)
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