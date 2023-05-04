Финляндия в овертайме победила Чехию в первом матче «Чешских игр» Еврохоккейтура

В Чехии на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» (Брно) завершился матч в рамках «Чешских игр» Еврохоккейтура. Сборная Чехии принимала на своём льду сборную Финляндии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

На 18-й минуте первого периода Харри Песонен с передачи Каспери Капанена открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода Рональд Кнот с передачи Доминика Кубалика восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Роман Червенка с передачи Доминика Кубалика вывел чехов вперёд. За 13 секунд до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Микаэль Руохомаа.

В дополнительное время победу сборной Финляндии принёс бросок Харри Песонен.