Финляндия в овертайме победила Чехию в первом матче «Чешских игр» Еврохоккейтура
Поделиться
В Чехии на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» (Брно) завершился матч в рамках «Чешских игр» Еврохоккейтура. Сборная Чехии принимала на своём льду сборную Финляндии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.
На 18-й минуте первого периода Харри Песонен с передачи Каспери Капанена открыл счёт в матче.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На девятой минуте третьего периода Рональд Кнот с передачи Доминика Кубалика восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Роман Червенка с передачи Доминика Кубалика вывел чехов вперёд. За 13 секунд до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Микаэль Руохомаа.
В дополнительное время победу сборной Финляндии принёс бросок Харри Песонен.
Комментарии
- 4 мая 2023
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:18
-
21:00
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
20:10
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:04
-
18:48
-
18:36
-
18:20
-
18:07
-
17:55
-
17:40
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:01
-
13:38
-
13:35
-
13:10
-
12:50
Партнерский контент