«Флорида» одержала волевую победу во втором матче с «Торонто», у Бобровского 34 сейва
Поделиться
Завершился второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Флориды» отличились Антон Лунделль, Александр Барков и Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 34 сейва. Отметим, по ходу матча команда уступала со счётом 0:2.
За «Торонто» забивали Александр Керфут и Райан О'Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 26 сейвов.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».
Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Керфут (Шенн, Райлли) – 02:20 (5x5) 2:0 О'Райлли (Марнер, Мэттьюс) – 05:10 (5x4) 2:1 Лунделль (Райнхарт) – 11:13 (5x5) 2:2 Барков (Дюклер) – 20:19 (5x5) 2:3 Форслинг (Ткачук, Лунделль) – 21:06 (5x5)
Комментарии
- 5 мая 2023
-
04:44
- 4 мая 2023
-
23:38
-
23:13
-
23:05
-
22:36
-
22:26
-
22:16
-
22:10
-
21:53
-
21:42
-
21:32
-
21:18
-
21:00
-
20:48
-
20:35
-
20:27
-
20:22
-
20:10
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:04
-
18:48
-
18:36
-
18:20
-
18:07
-
17:55
-
17:40
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:30
Партнерский контент