«Я должен посмотреть в зеркало и спросить себя». Самсонов о поражении в матче с «Флоридой»
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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от второго подряд поражения в серии с «Флоридой» (2:3). Россиянин отразил 26 из 29 бросков по воротам во втором матче серии. «Торонто» уступает в серии со счётом 0-2 и едет на два гостевых матча во Флориду.
«Опять плохой результат для нас. Думаю, мне нужно вернуться домой, посмотреть в зеркало и спросить, что я ещё должен сделать на льду для победы. Я думаю, это то, что нужно сделать всем игрокам в команде», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.
Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.
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