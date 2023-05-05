«Я должен посмотреть в зеркало и спросить себя». Самсонов о поражении в матче с «Флоридой»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от второго подряд поражения в серии с «Флоридой» (2:3). Россиянин отразил 26 из 29 бросков по воротам во втором матче серии. «Торонто» уступает в серии со счётом 0-2 и едет на два гостевых матча во Флориду.

«Опять плохой результат для нас. Думаю, мне нужно вернуться домой, посмотреть в зеркало и спросить, что я ещё должен сделать на льду для победы. Я думаю, это то, что нужно сделать всем игрокам в команде», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.