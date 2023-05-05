«Мне плевать». Самсонов — об игре Бобровского в серии с «Торонто»
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Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов ответил на вопрос об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
«Что я думаю об игре Бобровского? Мне плевать. Для меня это не имеет значения. Он делает свою работу, я свою», – сказал Самсонов в общении с журналистами.
Напомним, завершился второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Сергей Бобровский сделал 34 сейва, Илья Самсонов — 26. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».
Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.
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