«Мне плевать». Самсонов — об игре Бобровского в серии с «Торонто»

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов ответил на вопрос об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Что я думаю об игре Бобровского? Мне плевать. Для меня это не имеет значения. Он делает свою работу, я свою», – сказал Самсонов в общении с журналистами.

Напомним, завершился второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Сергей Бобровский сделал 34 сейва, Илья Самсонов — 26. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».

Следующий матч между «Флоридой» и «Торонто» состоится 8 мая в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», начало – 02:00 мск.