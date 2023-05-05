Пашков: «Салават» и «Авангард» могут пойти по нисходящей в следующем сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил переходы в первые дни после открытия рынка свободных агентов в КХЛ и выразил обеспокоенность будущим «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

«Честно говоря, такого рынка у нас ещё не было. Игроков с именами на нём очень мало, клубы расталкивают друг друга локтями и пытаются хоть кого-то приобрести. Впервые вижу такую суету. В прошедшем сезоне шаг вперёд сделала большая группа молодёжи, но ей выходить на рынок ещё рано. А прослойка возрастных игроков у нас очень тонкая, вот за них и идёт борьба. Раньше нашу бедность компенсировали подписанием легионеров. Но сейчас в мировом хоккее такая ситуация, что народ к нам не едет. Тут уже не о споре по лимиту — не каждый клуб способен наскрести и троих иностранцев. С этой точки зрения решение по ужесточению лимита было неизбежным.

Хотел сказать бы о тех клубах, которые вызывают беспокойство. Например, на Востоке могут пойти по нисходящей два традиционных фаворита — Омск и Уфа. И это проблема не только этих городов, но и всей лиги — теряем лидеров. «Салават» прошедший чемпионат провёл полумолодёжным составом, но как-то смог вылететь на второе место на Востоке. Были ожидания, что Уфа поймёт, как ей повезло — и наконец-то усилится. Да, каких-то игроков третьих-четвёртых звеньев «Салават» вроде подписывает, но это скорее имитация бурной деятельности. Одна только потеря Кадейкина о многом говорит. Без хорошей селекции у «Салавата» нет шансов удержать даже прошлогодние позиции. А Уфа продлевает гастролёра Хо-Сэнга. Могу объяснить это только тем, что в «Салавате» финансовые проблемы.

В «Авангарде» состав вроде бы неплохой, но он расползается. Внутренний кризис Омска начался после ухода Боба Хартли — как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца? У Омска есть крепкий фундамент — новая 11-тысячная арена, который и будет держать команду. В ней только нужно навести порядок, с помощью болельщиков. И необходимо понять, что управлять стадионом — это одно, а хоккейной командой — совсем другое», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Авангард» не может подписать новые контракты с лидерами клуба Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачёвым. По словам их агента Шуми Бабаева, хоккеисты вряд ли останутся в «Авангарде». «Салават Юлаев» покинул капитан Александр Кадейкин, перейдя в СКА.