Петухов — о переходе в «Динамо»: это клуб с большой историей, для меня честь играть в нём

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом и рассказал, почему сделал такой выбор.
«Пользуясь случаем, приветствую всех болельщиков «Динамо». Переговоры получились быстрыми и продуктивными, поэтому я игрок этого клуба. Очень рад оказаться здесь. Я провёл восемь лет в системе «Барыса». Хочу сказать им спасибо: клубу, команде, тренерам, персоналу и болельщикам. Теперь я игрок «Динамо». Это молодая и энергичная команда, новый коллектив, новый город, поэтому ожидания от этих перемен только положительные.
Были ли другие варианты продолжения карьеры и почему выбрал именно «Динамо»? В течение сезона агенту поступали предложения от разных клубов, но я принял решение акцентировать своё внимание на игре, не отвлекаясь на них. Выбрал именно «Динамо», потому как для меня это клуб с большой и интересной историей, с большими задачами. Для меня честь играть в нём», — цитирует Петухова пресс-служба «Динамо».
Отметим, что контракт с Петуховым рассчитан на два года и носит односторонний характер. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 263 игры и набрал 51 (33+18) очко.
- 5 мая 2023
-
13:06
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:31
-
08:16
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:25
-
07:10
-
06:50
-
06:20
-
06:18
-
06:11
-
05:57
-
04:44
- 4 мая 2023
-
23:38
-
23:13
-
23:05
-
22:36
-
22:26
-
22:16
-
22:10