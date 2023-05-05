Петухов — о переходе в «Динамо»: это клуб с большой историей, для меня честь играть в нём

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом и рассказал, почему сделал такой выбор.

«Пользуясь случаем, приветствую всех болельщиков «Динамо». Переговоры получились быстрыми и продуктивными, поэтому я игрок этого клуба. Очень рад оказаться здесь. Я провёл восемь лет в системе «Барыса». Хочу сказать им спасибо: клубу, команде, тренерам, персоналу и болельщикам. Теперь я игрок «Динамо». Это молодая и энергичная команда, новый коллектив, новый город, поэтому ожидания от этих перемен только положительные.

Были ли другие варианты продолжения карьеры и почему выбрал именно «Динамо»? В течение сезона агенту поступали предложения от разных клубов, но я принял решение акцентировать своё внимание на игре, не отвлекаясь на них. Выбрал именно «Динамо», потому как для меня это клуб с большой и интересной историей, с большими задачами. Для меня честь играть в нём», — цитирует Петухова пресс-служба «Динамо».

Отметим, что контракт с Петуховым рассчитан на два года и носит односторонний характер. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 263 игры и набрал 51 (33+18) очко.