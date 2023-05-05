Дмитрий Воронков, перешедший в «Коламбус», попрощался с «Ак Барсом»

Бывший нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков попрощался с казанской командой. Российский хоккеист проведёт следующий сезон в составе команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс», с которой заключил соглашение на два сезона.

«Я благодарю «Ак Барс» – его болельщиков, руководителей, всех моих тренеров, персонал и партнёров, с которыми мы выходили на лёд и сражались друг за друга. Эти пять лет – прекрасное время, я навсегда его запомню. Казань стала родным городом, здесь я состоялся как профессиональный спортсмен, здесь в меня поверили! Спасибо за поддержку и атмосферу на «Татнефть Арене», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Ак Барса» в телеграм-канале.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков.