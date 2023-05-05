Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Лещенко, ставший игроком «Салавата Юлаева», обратился к «Нефтехимику»

Вячеслав Лещенко, ставший игроком «Салавата Юлаева», обратился к «Нефтехимику»
Комментарии

Бывший нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко, подписавший контракт с «Салаватом Юлаевым», попрощался с нижнекамским клубом.

«Хочу поблагодарить «Нефтехимик», тренерский штаб и руководство, партнёров по команде, сотрудников клуба и, конечно же, болельщиков за доверие, поддержку и доброе отношение! Для меня «Нефтехимик» — это прежде всего добрые и искренние люди, которые любят хоккей. Я был очень рад быть частью «стаи» в эти сезоны, мы были настоящей командой! Отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас до конца на всех матчах!», — приводит слова Лещенко пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.

В минувшем сезоне 28-летний форвард в 69 матчах набрал 37 (17+20) очков при показателе полезности «-9».

Материалы по теме
«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим Лещенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023