Вячеслав Лещенко, ставший игроком «Салавата Юлаева», обратился к «Нефтехимику»
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Бывший нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко, подписавший контракт с «Салаватом Юлаевым», попрощался с нижнекамским клубом.
«Хочу поблагодарить «Нефтехимик», тренерский штаб и руководство, партнёров по команде, сотрудников клуба и, конечно же, болельщиков за доверие, поддержку и доброе отношение! Для меня «Нефтехимик» — это прежде всего добрые и искренние люди, которые любят хоккей. Я был очень рад быть частью «стаи» в эти сезоны, мы были настоящей командой! Отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас до конца на всех матчах!», — приводит слова Лещенко пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.
В минувшем сезоне 28-летний форвард в 69 матчах набрал 37 (17+20) очков при показателе полезности «-9».
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