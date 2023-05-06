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Великобритания выиграла чемпионат мира в группе A первого дивизиона и вернётся в элиту

Великобритания выиграла чемпионат мира в группе A первого дивизиона и вернётся в элиту
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Сборная Великобритании обыграла Италию со счётом 5:3 в заключительном матче группы A первого дивизиона чемпионата мира по хоккею. Благодаря этой победе британцы получат возможность выступить в элитном дивизионе в 2024 году, откуда выбыли в 2022-м.

Ранее право на повышение получила команда Польши после победы над Румынией (6:2). По итогам турнира в группе A первого дивизиона Великобритания заняла первое место, набрав 14 очков в пяти матчах. На второй позиции расположилась Польша (13 очков), на третьей — Румыния (9), на четвёртой — Южная Корея (6), на пятой — Румыния (3), на шестой — Литва (0).

Сборная Литвы после поражения в заключительном матче от Южной Кореи (1:2) выбыла в группу B первого дивизиона. Ей на смену в 2024 году придёт команда Японии.

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе стартует 12 мая.

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