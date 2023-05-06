«Каролина» повторила клубный рекорд плей-офф НХЛ по победам над одним соперником

Завершился второй четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Эта победа стала для «Каролины» 16-й над «Нью-Джерси» за всю историю их противостояния в плей-офф. Ни одну другую команду в Кубке Стэнли «Харрикейнз» не обыгрывали большее количество раз. Столько же побед у «Каролины» в матчах плей-офф с «Бостоном» и «Монреалем».
Напомним, за два первых матча второго раунда «Каролина» забросила 11 шайб, что стало рекордным показателем в истории клуба. Никогда в истории «Каролина» не забивала такое или большее количество голов в первых двух матчах раунда Кубка Стэнли.
Счёт в серии игр между командами 2-0 в пользу «Каролины».
- 6 мая 2023
-
08:35
-
08:20
-
07:47
-
07:20
-
07:07
-
05:46
-
04:27
-
03:51
-
02:12
- 5 мая 2023
-
23:35
-
22:34
-
22:20
-
22:05
-
21:35
-
21:04
-
20:41
-
20:19
-
19:39
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
18:36
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:42