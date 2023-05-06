«Каролина» повторила клубный рекорд плей-офф НХЛ по победам над одним соперником

Завершился второй четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Эта победа стала для «Каролины» 16-й над «Нью-Джерси» за всю историю их противостояния в плей-офф. Ни одну другую команду в Кубке Стэнли «Харрикейнз» не обыгрывали большее количество раз. Столько же побед у «Каролины» в матчах плей-офф с «Бостоном» и «Монреалем».

Напомним, за два первых матча второго раунда «Каролина» забросила 11 шайб, что стало рекордным показателем в истории клуба. Никогда в истории «Каролина» не забивала такое или большее количество голов в первых двух матчах раунда Кубка Стэнли.

Счёт в серии игр между командами 2-0 в пользу «Каролины».