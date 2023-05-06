«Каролина» побила клубный рекорд по количеству голов в двух матчах раунда Кубка Стэнли

Завершился второй четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Предыдущий матч между командами завершился со счётом 5:1 в пользу «Харрикейнз», таким образом за два первых матча второго раунда «Каролина» забросила 11 шайб, что стало рекордным показателем в истории клуба. Никогда в истории «Каролина» не забивала такое или большее количество голов в первых двух матчах раунда Кубка Стэнли.

Напомним, в составе победителей сегодня дублем отметился Еспери Котканиеми, ещё по одной шайбе в свой актив записали Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноэсен.

Единственную шайбу гостей в сегодняшней встрече забросил Майлз Вуд.