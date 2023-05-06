Крикунов назвал двух лучших защитников прошедшего плей-офф Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает лучшими защитниками прошедшего плей-офф КХЛ Александра Никишина и Никиту Нестерова. Напомним, армейские клубы встретились между собой в финале Западной конференции, где сильнее оказались хоккеисты ЦСКА, которые стали обладателями Кубка Гагарина.
«Лучшими защитниками плей-офф Кубка Гагарина назову Никишина и Нестерова. Никишин хорошо читает игру, хорошо катается, прилично ведёт силовую борьбу, обладает точным броском. Очень интересный парень.
Нестеров же — капитан ЦСКА, чем и так многое сказано. Он надёжный, видимо, он и командует. Я бы вообще не сказал, что ЦСКА проводил яркий сезон, но от игры к игре они прибавляли. У них есть такое, что чем сложнее игра, тем сильнее они играют. В этом есть и заслуга Нестерова как капитана. Он держит и настраивает команду», — цитирует Крикунова Legalbet.
21-летний Никишин принял участие в 16 матчах плей-офф, забросив четыре шайбы и отдав четыре голевые передачи. 30-летний Нестеров за 27 матчей розыгрыша Кубка Гагарина набрал 18 (2+16) очков.
- 6 мая 2023
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:47
-
07:20
-
07:07
-
05:46
-
04:27
-
03:51
-
02:12
- 5 мая 2023
-
23:35
-
22:34
-
22:20
-
22:05
-
21:35
-
21:04
-
20:41
-
20:19
-
19:39
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
18:36