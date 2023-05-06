Крикунов назвал двух лучших защитников прошедшего плей-офф Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает лучшими защитниками прошедшего плей-офф КХЛ Александра Никишина и Никиту Нестерова. Напомним, армейские клубы встретились между собой в финале Западной конференции, где сильнее оказались хоккеисты ЦСКА, которые стали обладателями Кубка Гагарина.

«Лучшими защитниками плей-офф Кубка Гагарина назову Никишина и Нестерова. Никишин хорошо читает игру, хорошо катается, прилично ведёт силовую борьбу, обладает точным броском. Очень интересный парень.

Нестеров же — капитан ЦСКА, чем и так многое сказано. Он надёжный, видимо, он и командует. Я бы вообще не сказал, что ЦСКА проводил яркий сезон, но от игры к игре они прибавляли. У них есть такое, что чем сложнее игра, тем сильнее они играют. В этом есть и заслуга Нестерова как капитана. Он держит и настраивает команду», — цитирует Крикунова Legalbet.

21-летний Никишин принял участие в 16 матчах плей-офф, забросив четыре шайбы и отдав четыре голевые передачи. 30-летний Нестеров за 27 матчей розыгрыша Кубка Гагарина набрал 18 (2+16) очков.