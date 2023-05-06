«Металлург» заключил контракт с вратарём Артёмом Загидулиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

С декабря 2021 года голкипер выступал за финский «Лукко». В прошедшем сезоне Загидулин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. За 53 матча в составе финского клуба Загидулин одержал 24 победы с процентом отражённых бросков 91,9%. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,84.

За магнитогорский «Металлург» голкипер провёл ранее 48 матчей с процентом отражённых бросков 91,8%. Вратарь также сыграл один матч в НХЛ за «Калгари Флеймз». Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. Всего в АХЛ вратарь принял участие в 36 матчах, отражая 90,1% бросков.