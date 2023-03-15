Российский вратарь Артём Загидулин признан самым ценным игроком чемпионата Финляндии

Российский вратарь Артём Загидулин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. Россиянин выступает в составе «Лукко».

За 53 матча в составе финского клуба Загидулин одержал 24 победы с процентом отражённых бросков 91,9%. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,84.

Фото: официальный сайт Финской Хоккейной Лиги

Загидулин имеет опыт выступлений в КХЛ. За магнитогорский «Металлург» голкипер провёл 48 матчей с процентом отражённых бросков 91,8%.

Вратарь также провёл один матч в НХЛ за «Калгари Флеймз». Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. Всего в АХЛ вратарь провёл 36 матчей, отражая 90,1% бросков. С декабря 2021 года выступает за финский «Лукко».