Российский вратарь Артём Загидулин признан самым ценным игроком чемпионата Финляндии

Российский вратарь Артём Загидулин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. Россиянин выступает в составе «Лукко».
За 53 матча в составе финского клуба Загидулин одержал 24 победы с процентом отражённых бросков 91,9%. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,84.
Фото: официальный сайт Финской Хоккейной Лиги
Загидулин имеет опыт выступлений в КХЛ. За магнитогорский «Металлург» голкипер провёл 48 матчей с процентом отражённых бросков 91,8%.
Вратарь также провёл один матч в НХЛ за «Калгари Флеймз». Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. Всего в АХЛ вратарь провёл 36 матчей, отражая 90,1% бросков. С декабря 2021 года выступает за финский «Лукко».
- 15 марта 2023
-
11:35
-
11:21
-
10:53
-
10:24
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:11
-
08:50
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
07:33
-
07:01
-
06:59
-
06:49
-
06:48
-
06:25
-
06:21
-
04:49
-
04:42
-
04:39
-
04:36
-
04:34
-
04:07
-
04:05
-
03:36
-
03:17
-
03:11
-
00:32
-
00:04
-
00:00
- 14 марта 2023
-
23:58
-
23:37
-
23:23