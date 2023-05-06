Экс-нападающий клубов КХЛ Линден Вей подписал контракт с немецким «Мангеймом»

Бывший нападающий «Барыса», ЦСКА и СКА Линден Вей перешёл в немецкий «Мангейм», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Сообщается, что 31-летний игрок подписал с клубом однолетний контракт. Ранее агент игрока Шуми Бабаев сообщал, что у Вея «есть вариант в швейцарской лиге».

В сезоне-2022/2023 Вей выступал за астанинский «Барыс». 31-летний форвард в 57 матчах набрал 41 очко (18+23), став лучшим снайпером команды. Всего в КХЛ Вей провёл 340 матчей, в которых набрал 252 очка — забросил 81 шайбу и отдал 171 результативную передачу.

Вей является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане и обладателем Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. В 2018 году Вей уже выступал в Швейцарии за «Цюрих Лайонс» и стал чемпионом страны.