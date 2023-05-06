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«Вернёмся сильнее». Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси

«Вернёмся сильнее». Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды в матче с Беларусью (4:7) на турнире Qazaqstan Hockey Open.

«Сыграли второй матч за два дня и четвёртый за пять дней. Понимали, что соперник будет намного свежее. Вчера они отдыхали и готовились к сегодняшней игре, а мы играли с Казахстаном, который тоже играл на высоких скоростях. Поэтому понимали, что будет такая игра, готовились к ней и влили свежих игроков. Сделали всё возможное, и к ребятам нет претензий по самоотдаче и по характеру.

Наша серия продолжается. Следующая игра – самая важная. 9 мая играем в Красноярске. Посмотрим, как мы можем усилить состав, у нас есть свежие игроки. Вернёмся сильнее. Продолжаем работать. Только на победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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