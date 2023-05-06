Вратаря «Нью-Джерси» заменили в обоих матчах с Каролиной, он пропустил семь шайб

«Нью-Джерси Дэвилз» проиграл второй матч в серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли «Каролине Харрикейнз». Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» закончилась победой домашней команды со счётом 6:1. 22-летний вратарь «Дэвилз» Акира Шмид пропустил четыре шайбы во втором периоде и был заменён на Витека Ванечека. Примечательно, что швейцарца меняют второй матч подряд.

В двух матчах серии с «Каролиной» Шмид пропустил семь шайб. Примечательно, что в серии первого раунда с «Нью-Йорком» Акира пропустил семь шайб в пяти встречах, отразив 95,1% бросков. В серии с «Харрикейнз» Шмид отразил лишь 80,6% бросков.

Счёт в серии между «Каролиной» и «Нью-Джерси» 2-0 после двух матчей. Третья игра серии пройдёт 7 мая.