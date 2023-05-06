«Мы выстрелили себе в ногу». Нападающий «Нью-Джерси» об 1:6 во втором матче с «Каролиной»
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Нападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд остался разочарован результатом второго матча серии с «Каролиной» (1:6). «Дэвилз» проиграли оба гостевых матча с общим счётом 2-11 и уступают в серии 0-2.
«Мы выстрелили себе в ногу. Мы вышли на матч не с тем настроем, как мы планировали. У соперника крутая команда. Они дисциплинированы, хорошо натренированы, жёстко идут в борьбу. Сегодня мы не смогли с ними справиться», — цитирует Вуда пресс-служба лиги.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси» проиграли два первых домашних матча «Рейнджерс» с общим счётом 2-10, однако впоследствии смогли переломить ход серии и пройти во второй раунд.
Третий матч серии состоится на площадке «Нью-Джерси» 7 мая. Начало встречи — в 22:30 мск.
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