В «Кристалле» высказались о возвращении в ВХЛ

Директор саратовского «Кристалла» Вячеслав Наталичев прокомментировал возвращение команды в Высшую хоккейную лигу.
«Решение, которое было принято, станет импульсом для развития всего саратовского хоккея. Благодарю за поддержку ХК «Кристалл» и нашей заявки на участие в играх ВХЛ-А губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Подобное доверие накладывает дополнительную ответственность на клуб. Нам предстоит большая работа по подготовке команды к предстоящему сезону», — приводит слова Наталичева пресс-служба «Кристалла» на официальной странице во «ВКонтакте».
Окончательный состав участников сезона-2023/2024 будет утвержден правлением лиги 21 мая. «Кристалл» подал заявку на вступление в лигу и может принять участие в розыгрыше следующего сезона ВХЛ.
- 6 мая 2023
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