Квартальнов: в современном хоккее можно не понять, кто играет в обороне, а кто — в атаке

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов после победного матча со сборной «Россия 25» (7:4) на турнире Qazaqstan Hockey Open высказался о результативности защитника Тимофея Ковгорени и состоянии здоровья нападающего Егора Борикова.

«Ковгореня должен стать нападающим после 3 (2+1) очков в матче со сборной «Россия 25»? Ну, он уже сменил, постоянно играет у нас в атаке. Но современный хоккей такой, что можно не понять, кто играет в нападении, а кто – в обороне.

Можно ли рассчитывать на Егора Борикова в следующих матчах? Пока не знаю. Но, наверное, нет. Завтра – точно нет. Не думаю, что там какая-то серьёзная проблема. Но побережём его», — приводит слова Квартальнова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.