Квартальнов: в современном хоккее можно не понять, кто играет в обороне, а кто — в атаке
Поделиться
Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов после победного матча со сборной «Россия 25» (7:4) на турнире Qazaqstan Hockey Open высказался о результативности защитника Тимофея Ковгорени и состоянии здоровья нападающего Егора Борикова.
«Ковгореня должен стать нападающим после 3 (2+1) очков в матче со сборной «Россия 25»? Ну, он уже сменил, постоянно играет у нас в атаке. Но современный хоккей такой, что можно не понять, кто играет в нападении, а кто – в обороне.
Можно ли рассчитывать на Егора Борикова в следующих матчах? Пока не знаю. Но, наверное, нет. Завтра – точно нет. Не думаю, что там какая-то серьёзная проблема. Но побережём его», — приводит слова Квартальнова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
20:50
-
20:30
-
19:55
-
19:32
-
18:50
-
18:09
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
Партнерский контент