Форвард Беларуси поделился эмоциями от победы над сборной «Россия 25»

Нападающий сборной Беларуси Никита Пышкайло, ставший автором первой шайбы в ворота сборной «Россия 25» (7:4) в матче на Qazaqstan Hockey Open, высказался о победной встрече.
«Моя шайба? Расторопно сыграл на пятачке. Украл, можно сказать, шайбу, бросил с разворота. Попал здорово, положил начало победе.
Какие впечатления в целом оставила игра? Конечно, положительные. Потому что до этого не очень внятные две игры были. Очень хотелось победить. Потихоньку привыкаем к новому тренеру, к его требованиям. Выиграли – супер! Но нужно готовиться к завтрашнему матчу. У нас задача – только победа на этом мини-турнире.
Кого бы назвал лучшим сегодня? Конечно, Тимоху Ковгореню. В конце он уже летел на хет-трик, но не повезло. Думаю, все со мной согласятся, что он лучший», — приводит слова Пышкайло пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.
- 6 мая 2023
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