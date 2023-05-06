Форвард Беларуси — о матче с Казахстаном: не знаю, в какой играют хоккей. Хотим победить
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Нападающий сборной Беларуси Никита Пышкайло поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Казахстана на Qazaqstan Hockey Open. Он состоится завтра, 7 мая.
«Ожидания от матча с Казахстаном? Настраиваемся только на победу. Особо не знаю, в какой они хоккей играют, какой там у них состав. Но наша задача на этот турнир – победа. Поэтому никаких других мыслей не должно быть», — приводит слова Пышкайло пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.
Сегодня, 6 мая, сборная Беларуси победила сборную «Россия 25» (7:4). 22-летний нападающий, проведший прошлый сезон в составе минского «Динамо», забил в этой встрече первую шайбу. Она также стала для него первой в составе национальной команды.
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