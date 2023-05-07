Генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» прокомментировал отставку Галлана

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри поблагодарил за работу бывшего главного тренера команды Жерара Галлана, который был отправлен в отставку в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени. Контракт 59-летнего специалиста был рассчитан до конца сезона – 2024/2025. Друри сообщил, что уже приступил к поискам нового наставника для команды.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Жерара за его работу и приверженность «Рейнджерс» во время его пребывания на посту главного тренера. После моей оценки сезона и обсуждений с Жераром мы пришли к взаимному выводу, что замена пойдёт на пользу обеим сторонам. Я желаю ему и его семье всего наилучшего в будущем. Наши поиски нового главного тренера начнутся сразу же», — приводит слова Друри ESPN.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона — 2022/2023 «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.