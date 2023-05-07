«Нью-Йорк Рейнджерс» расстался с главным тренером Жераром Галланом
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Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявила о расставании с главным тренером Жераром Галланом. О причинах решения не сообщается.
Напомним, ранее стало известно, что у Галлана произошёл конфликт с генеральным менеджером клуба Крисом Друри. Специалисты поругались после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» в четвёртой игре первого раунда плей-офф (1:3), что породило слухи о том, что в команде грядут перестановки. Контракт Галлана с клубом был рассчитан до 2025 года.
В четвертьфинале Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» встретились с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Каролины». Третий матч команд состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 мск.
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