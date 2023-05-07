Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид повторил рекорд Овечкина в XXI веке по голам за сезон в регулярке и плей-офф НХЛ

Макдэвид повторил рекорд Овечкина в XXI веке по голам за сезон в регулярке и плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился дублем во втором матче серии с «Вегасом» (5:1). Всего в текущем плей-офф на счету канадского форварда пять шайб в восьми матчах. Регулярный чемпионат Макдэвид завершил с 64 голами.

Таким образом, Макдэвид повторил рекорд Александра Овечкина в XXI веке по голам в одном сезоне, включая регулярку и плей-офф. В сезоне-2007/2008 капитан «Вашингтона» забросил 65 шайб в регулярном чемпионате и добавил к ним четыре шайбы в семи матчах плей-офф.

Рекорд по голам в одном сезоне с учётом регулярки и плей-офф НХЛ принадлежит легендарному Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/1984 канадский форвард забросил 100 шайб. Из них 87 голов он забил за 74 матча регулярного чемпионата и добавил к ним 13 шайб в 19 играх плей-офф. В том сезоне Гретцки стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона».

Материалы по теме
Россиянин ответил шедевром на шедевр Макдэвида! Но суперзвёзды НХЛ уничтожили «Вегас»
Видео
Россиянин ответил шедевром на шедевр Макдэвида! Но суперзвёзды НХЛ уничтожили «Вегас»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023