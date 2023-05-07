Крикунов: Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды «Россия 25»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил поражение команды «Россия 25» в товарищеском матче со сборной Беларуси со счётом 4:7.
«Это товарищеская игра. Игроки притёрлись, привыкли друг к другу и подумали, что легко обыграют, но не получилось. Квартальнов в сборную Беларуси взял молодых ребят, просматривает их. Они все стараются, кто-то, может, попадёт в «Динамо», а кто-то в сборную, когда её допустят на чемпионат мира.
В принципе, сборной России надо играть, без игр сборная не может существовать. Ребята должны понимать, что сборная есть и будет, им для этого нужно в неё попадать. Когда всё успокоится, мы вернёмся на чемпионат мира.
У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, следят и смотрят эти матчи. Сейчас завершился сезон КХЛ, мы ищем возможность посмотреть хоккей. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды «Россия 25», просматривает игроков. Все смотрят кандидатов», – цитирует Крикунова Metaratings.ru.
Ранее сборная «Россия 25» в двух матчах в Челябинске одержала победу во встречах со сборной Беларуси с общим счётом 10:2. Накануне вчерашнего поражения от сборной Беларуси российская команда обыграла сборную Казахстана со счётом 3:0. Следующий матч «Россия 25» проведёт в Красноярске 9 мая со сборной Беларуси.
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