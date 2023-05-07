«Мобильный форвард с прекрасным голевым чутьём». Курьянов — о подписании Гераськина

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Игорем Гераськиным. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре сезона.
«24-летний Гераськин ярко проявил себя в КХЛ, в прошлом сезоне до показателя в 50 очков ему не хватило всего двух результативных баллов. Это очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьём, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей. Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю. Мы получили на долгосрочный контракт молодого и талантливого хоккеиста, что очень важно в плане строительства команды не только на новый сезон, но и на несколько лет вперёд», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.
Напомним, Гераськин оказался в «Авангарде» в результате обмена из «Северстали» на 17-летнего нападающего Тимура Муханова и денежную компенсацию.
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