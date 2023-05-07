Серебряков — об «Адмирале»: мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков считает, что выступление дальневосточной команды в прошедшем сезоне поспособствовало увеличению болельщиков на трибунах и интересу фанатов к клубу.
«Мы вернули людей на трибуны, вернули им веру в спорт, в хоккей, в нас. Кого-то, может быть, заново познакомили с хоккеем. Во время плей-офф люди ждали нас в аэропорту, и это было невероятно! Мы очень сильно это ценим и благодарны каждому болельщику! Очень рад, что во Владивостоке люди настолько сильно любят хоккей.
Во Владивостоке я играю уже пять лет, и такого никогда не было. Там очень сильно любят и поддерживают свою команду. Я всегда знал, что у нас невероятно болеют, но сейчас людей, которые переживают за нас, стало ещё больше», – цитирует Серебрякова AllHockey.ru.
В прошедшем сезоне «Адмирал» в первом раунде плей-офф КХЛ прошёл «Салават Юлаев» в шести матчах и во втором раунде уступил будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу» в шести матчах серии.
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