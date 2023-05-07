Мичков — четвёртый в рейтинге игроков драфта НХЛ — 2023 по версии Sportsnet

Североамериканский портал Sportsnet опубликовал рейтинг 60 игроков предстоящего драфта НХЛ 2023 года.
Российский нападающий СКА Матвей Мичков — четвёртый в рейтинге журналиста сайта Джейсона Букалы. В первой тройке расположились канадцы Коннор Бедард и Адам Фантилли, на третьей строчке швед — Лео Карлссон.
«В этом сезоне в России Мичков выступал на уровне МХЛ, ВХЛ и КХЛ и везде был отличным игроком в нападении. Ещё более впечатляющим был тот факт, что его абсолютно не смутила игра в трёх разных лигах, с тремя разными командами.
Мичков неуловим. Он играет быстро и шустро, отлично владеет клюшкой. В нападении он создаёт потенциальную разницу. Были времена, когда его использовали в разных ситуациях, но он остаётся забивным нападающим первой тройки», — сказано в статье.
В рейтинг также попали 18-летний защитник Михаил Гуляев («Авангард»), который занял 24-е место, и 18-летний нападающий Даниил Бут («Локомотив») — 28-е место.
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