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The Hockey Writers: с приходом Воронкова в «Коламбусе» начинается «капитальный ремонт»

The Hockey Writers: с приходом Воронкова в «Коламбусе» начинается «капитальный ремонт»
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Североамериканский портал The Hockey Writers прокомментировал подписание «Коламбусом» нападающего Дмитрия Воронкова.

«Этого шага многие ожидали. В четверг «Блю Джекетс» официально объявили о подписании двухлетнего контракта новичка с российским форвардом Дмитрием Воронковым. С этой новостью в «Коламбусе» начался «капитальный ремонт» в центре поля. Внезапно в нападении команды становится немного людно. Нет ничего лучше соревнования, верно?

После прихода Воронкова и возвращения Александра Тексье в «Блю Джекетс» сложилась ситуация, когда у них больше нападающих, чем свободных игровых мест. Что-то придётся отдать.

У Воронкова будут все возможности проявить себя в тренировочном лагере «Коламбуса». Учитывая его успехи в КХЛ, у него не должно возникнуть проблем с попаданием в состав», — написано в статье.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков.

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