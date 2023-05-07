The Hockey Writers: с приходом Воронкова в «Коламбусе» начинается «капитальный ремонт»

Североамериканский портал The Hockey Writers прокомментировал подписание «Коламбусом» нападающего Дмитрия Воронкова.
«Этого шага многие ожидали. В четверг «Блю Джекетс» официально объявили о подписании двухлетнего контракта новичка с российским форвардом Дмитрием Воронковым. С этой новостью в «Коламбусе» начался «капитальный ремонт» в центре поля. Внезапно в нападении команды становится немного людно. Нет ничего лучше соревнования, верно?
После прихода Воронкова и возвращения Александра Тексье в «Блю Джекетс» сложилась ситуация, когда у них больше нападающих, чем свободных игровых мест. Что-то придётся отдать.
У Воронкова будут все возможности проявить себя в тренировочном лагере «Коламбуса». Учитывая его успехи в КХЛ, у него не должно возникнуть проблем с попаданием в состав», — написано в статье.
В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков.
- 7 мая 2023
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