Канадский форвард Линден Вей объяснил причины ухода из «Барыса»

Бывший капитан астанинского «Барыса» канадец Линден Вей рассказал о своём уходе из казахстанского клуба.

«Как я уже говорил вам ранее, тренер «Барыса» хочет от игрока определённого оборонительного стиля. Тренер ищет хоккеиста, который не знает, как выиграть чемпионат КХЛ. Хотя мы с женой приветствовали бы возвращение в столицу Казахстана после того, как вернулись в Канаду. Мы решили, что я продолжу карьеру где-нибудь в Европе. Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за возможность пережить нечто особенное в Астане. Желаю команде всего наилучшего в будущем», — приводит слова Вея Legalbet.kz.

Напомним, накануне стало известно, что Линден Вей перешёл в немецкий «Мангейм». В сезоне-2022/2023 31-летний форвард в 57 матчах набрал 41 (18+23) очко, став лучшим снайпером «Барыса». Всего в КХЛ Вей провёл 340 матчей, в которых набрал 252 очка — забросил 81 шайбу и отдал 171 результативную передачу.