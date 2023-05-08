«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» в матче с 12 голами, одержав первую победу в серии
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Завершился третий матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
В составе победителей отличились Тимо Майер, Джек Хьюз (дважды), Майкл Маклауд, Нико Хишир, Дэймон Сиверсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат.
За «Каролину» забивали Себастьян Ахо, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сет Джарвис. Российский голкипер Пётр Кочетков вышел на площадку после первого периода и отразил 18 бросков.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины».
Следующий матч между командами состоится 10 мая в Ньюарке, начало – в 2:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
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