«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» в матче с 12 голами, одержав первую победу в серии

Завершился третий матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

В составе победителей отличились Тимо Майер, Джек Хьюз (дважды), Майкл Маклауд, Нико Хишир, Дэймон Сиверсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат.

За «Каролину» забивали Себастьян Ахо, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сет Джарвис. Российский голкипер Пётр Кочетков вышел на площадку после первого периода и отразил 18 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины».

Следующий матч между командами состоится 10 мая в Ньюарке, начало – в 2:00 мск.