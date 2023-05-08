Майкл Маклауд повторил рекорд «Нью-Джерси» по голам в меньшинстве в одном плей-офф НХЛ

Состоялся третий матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

В составе победителей отличились Тимо Майер, Джек Хьюз (дважды), Майкл Маклауд, Нико Хишир, Дэймон Сиверсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат. 25-летний Маклауд отличился при игре в меньшинстве, забив уже второй гол в подобном формате в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее канадский форвард в меньшинстве поразил ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в седьмом матче серии первого раунда.

Таким образом, Маклауд повторил рекорд франшизы «Нью-Джерси» по голам в меньшинстве в одном плей-офф НХЛ, который ранее принадлежал Клоду Лоизеллю (2 гола в 1988 году), Брайану Ролстону (1997), Скотту Нидермайеру (2000), Петру Сикоре (2001) и Джону Мэддену (2006).