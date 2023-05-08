«Каролина» повторила рекорд НХЛ по голам в меньшинстве за один матч плей-офф

В ночь с 7 на 8 мая на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке прошёл третий матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Играли местный «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз». Матч закончился победой домашней команды со счётом 8:4, но ознаменовался интересным достижением у «Харрикейнз».
«Каролина» стала всего четвёртой командой в истории НХЛ с тремя голами в меньшинстве в одном матче плей-офф Кубка Стэнли. Точными бросками при игре в неравных составах у команды отметились Джордан Мартинук, а также Джордан Стаал и Сет Джарвис, между шайбами которых прошло ровно 50 секунд.
Ранее в плей-офф Кубка Стэнли были лишь три подобных матча, в последний раз — в исполнении «Эдмонтона» и «Нью-Йорка» в 1983 году, чуть ранее — у «Бостона» в 1981-м.
- 8 мая 2023
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