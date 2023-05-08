Минское «Динамо» повторило контрактное предложение Сергею Сапего от «Авангарда»

Защитник Сергей Сапего, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение от минского «Динамо». Ранее белорусский хоккеист получил оффершит от омского «Авангарда», а динамовцы повторили предложение. Об этом сообщается в телеграм-канале минской команды. Теперь права на Сергея Сапего закреплены за «Динамо».
23-летний Сапего провёл два последних сезона Континентальной хоккейной лиги в составе минчан. В минувшем сезоне на его счету участие в 60 встречах регулярного чемпионата, в которых он набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Кубка Гагарина у Сапего шесть матчей и 2 (1+1) набранных очка с показателем полезности «0».
В прошлом сезоне «Динамо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив СКА в шести матчах.
- 8 мая 2023
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