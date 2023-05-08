Артём Сергеев раскрыл причины успешной игры Адама Рейдеборна в плей-офф
Поделиться
Защитник ЦСКА Артём Сергеев высказался о вратаре команды Адаме Рейдеборне.
«Адам почувствовал доверие, уверенность. Понял, что он первый номер, поэтому и сыграл здорово. Да, если он останавливает шайбу за воротами, мы разбегаемся по углам, а он выбирает, кому отдать», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
31-летний Рейдеборн выступает за ЦСКА с сезона-2021/2022. В минувшем сезоне регулярного чемпионата шведский вратарь принял участие в 37 матчах, в которых отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф Рейдеборн вышел на лёд в 25 встречах: в них он отразил 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,91. Швед помог своей команде выиграть второй Кубок Гагарина подряд.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
20:45
-
20:28
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
19:01
-
18:35
-
18:07
-
17:57
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:33
-
14:22
-
13:52
-
13:31
-
13:11
-
12:50
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
Партнерский контент