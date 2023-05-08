Артём Сергеев раскрыл причины успешной игры Адама Рейдеборна в плей-офф

Защитник ЦСКА Артём Сергеев высказался о вратаре команды Адаме Рейдеборне.

«Адам почувствовал доверие, уверенность. Понял, что он первый номер, поэтому и сыграл здорово. Да, если он останавливает шайбу за воротами, мы разбегаемся по углам, а он выбирает, кому отдать», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

31-летний Рейдеборн выступает за ЦСКА с сезона-2021/2022. В минувшем сезоне регулярного чемпионата шведский вратарь принял участие в 37 матчах, в которых отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф Рейдеборн вышел на лёд в 25 встречах: в них он отразил 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,91. Швед помог своей команде выиграть второй Кубок Гагарина подряд.